Две украинки выиграли награды на этапе Бриллиантовой лиги по бегу на 400 метров с барьерами

На этапе Бриллиантовой лиги в Бирмингеме украинские легкоатлетки Виктория Ткачук и Анна Рыжикова выиграли серебро и бронзу, соответственно. Они принимали участие в забеге на 400 метров с барьерами.

Для Виктории Ткачук это первый старт в этом сезоне. В прошлом сезоне она выиграла чемпионат Украины на этой дистанции. Анна Рыжикова же уже во второй раз попала на подиум в этом сезоне – в Италии она завоевала серебро. В прошлом сезоне она также выиграла золото Украины на дистанции 400 метров, однако, в отличии от Ткачук, без барьеров.

Первое место же заняла американка Далайла Мухаммад. Ткачук отстала от нее на 31 сотых секунды, Рыжикова – на 43 сотых.