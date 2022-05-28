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Ярослава Магучих выигрывает этап Бриллиантовой лиги в Юджине
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Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих победила на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине (США). В секторе прыжков в высоту наша спортсменка показала результат 2,00 метра, что стало лучшим среди всех участниц.
Отметим, что две другие украинки Ирина Геращенко и Юлия Левченко заняли 4 и 7 места соответственно.
Бриллиантовая лига. Юджин, США
Прыжки в высоту
1. Ярослава Магучих (Украина) – 2,00 м.
2. Вашти Каннингем (США) – 1,93 м.
3. Надежда Дубовицкая (Казахстан) – 1,93 м.
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4. Ирина Геращенко (Украина) – 1,90 м.
7. Юлия Левченко (Украина) – 1,80м.
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