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Ярослава Магучих выигрывает этап Бриллиантовой лиги в Юджине

Легкая атлетика
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Ярослава Магучих выигрывает этап Бриллиантовой лиги в Юджине

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих победила на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине (США). В секторе прыжков в высоту наша спортсменка показала результат 2,00 метра, что стало лучшим среди всех участниц.

Отметим, что две другие украинки Ирина Геращенко и Юлия Левченко заняли 4 и 7 места соответственно.

Бриллиантовая лига. Юджин, США

Прыжки в высоту

1. Ярослава Магучих (Украина) – 2,00 м.

2. Вашти Каннингем (США) – 1,93 м.

3. Надежда Дубовицкая (Казахстан) – 1,93 м.

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4. Ирина Геращенко (Украина) – 1,90 м.

7. Юлия Левченко (Украина) – 1,80м.

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В статье: Ярослава Магучих
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