Ярослава Магучих выигрывает этап Бриллиантовой лиги в Юджине

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих победила на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине (США). В секторе прыжков в высоту наша спортсменка показала результат 2,00 метра, что стало лучшим среди всех участниц.

Отметим, что две другие украинки Ирина Геращенко и Юлия Левченко заняли 4 и 7 места соответственно.

Бриллиантовая лига. Юджин, США

Прыжки в высоту

1. Ярослава Магучих (Украина) – 2,00 м.

2. Вашти Каннингем (США) – 1,93 м.

3. Надежда Дубовицкая (Казахстан) – 1,93 м.

.

.

.

4. Ирина Геращенко (Украина) – 1,90 м.

7. Юлия Левченко (Украина) – 1,80м.