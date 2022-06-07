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Людмила Оляновская выиграла золото на международных соревнованиях по спортивной ходьбе

Легкая атлетика
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Первые два места остались за украинками

Людмила Оляновская выиграла золото на международных соревнованиях по спортивной ходьбе

Фото: Главком

Новина українською

Украинские легкоатлетки стали обладательницами медалей на турнире по спортивной ходьбе в Словакии.

Среди женщин на дистанции 10 км со временем 44:19 финишировала второй украинская спортсменка Анна Шевчук, уступив украинцам Людмиле Оляновский.

Оляновская победила с рекордом трассы 42:57, пишет Федерация легкой атлетики Ивано-Франковской области в фейсбуке.

Напомним, что наши спортсмены стали обладателями трех медалей на турнире по легкой атлетике в Праге (Чехия).

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В статье: Людмила Оляновская
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