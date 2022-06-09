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Украинка Анна Рыжикова принесла медаль в копилку сборной Украины на этапе Бриллиантовой лиги в Риме
Украинка смогла завоевать бронзу
Анна Рижикова, фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова получила бронзу в беге на дистанции 400 метров с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги в Риме (Италия).
Украинка пробежала дистанцию с лучшим временем сезона – 54.50 с.
Другая украинка, Виктория Ткачук, финишировала с седьмым результатом – 55.37.
Бриллиантовая лига. Рим, Италия. Бег на 400м с барьерами. Женщины
1. Фемке Бол (Нидерланды) – 53.02 с
2. Жанов Рассел (Ямайка) – 54.18 с
3. Анна Рыжикова (Украина) – 54.50 с
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