Марина Бех-Романчук подробно проанализировала победные соревнования в Риме

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук прокомментировала победу на этапе Бриллиантовой лиги в Риме (Италия), где она показала результат 6,85 метра. Ее слова цитирует Суспільне:

"Перед этим этапом в Риме была уверена, что смогу там себя реализовать. Соревнования получились немного тяжелыми, потому что мы изменили разбег и добавили два беговых шага.

Это для меня что-то новое и скажу, что во время попыток я была в поиске необходимых ощущений и этого бега. И хотя понимание чувства присутствует, отсутствует четкость. Поэтому были колебания в результатах скачков.

Слава богу, что хотя бы в одной попытке удалось частично реализовать ту форму, в которой я сейчас нахожусь. Надеюсь, что в дальнейшем буду распрыгиваться.

У меня разбег всю жизнь состоял из 17 беговых шагов. В связи с тем, что время идет и я чувствую по своей физической форме — мне этого мало.

Хотела, чтобы было больше, чтобы мне было куда разогнаться. Мы с тренером сели и подумали, провели анализы, как лучше сделать и приняли решение, что достаточно рационально добавить еще два беговых шага. Потому у меня сейчас 19 беговых.

На данном этапе, можно сказать, что это разбег довольно сырой. Я вообще с него не прыгала — сделала всего три тренировки, а это не так уж много. Для того чтобы он был такой как нужно, то ты понимаешь, что этот навык необходимо оттачивать длительный период времени.

Я, в принципе, довольна, потому что учитывая произошедшие до старта события, это очень хороший результат. Да, не могу сказать, что это максимум, который можно было показывать на этих соревнованиях.

Мы взяли минимум от возможного, но на это есть свои причины, по которым необходимо поработать. У нас есть время, поэтому будем работать. Расстраиваться нет смысла.

Конечно, нужно провести анализ соревнований, что было так, а что было не так, на чем нужно сосредоточиться. Будем исправлять и на следующих стартах будем делать свои прыжки более стабильными и далекими", - сказала Бех-Романчук.