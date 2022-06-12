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Марина Бех-Романчук выигрывает турнир Golden Roof Challenge
Прекрасное выступление
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук одержала победу на престижном турнире Golden Roof Challenge в Инстбруке (Австрия).
Соревнования особенны тем, что главной ареной их проведения является не арена стадиона, а центр города.
Наша соотечественница показала результат 6,86 метров, что стало лучшим среди всех конкуренток. Серебро завоевала представительница Сан-Томе и Принсипи Агате де Соуза (6,76), а ТОП-3 замкнула еще одна украинка Мария Горелова (6,38).
Напомним, что ранее Марина Бех-Романчук
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