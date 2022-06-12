Марина Бех-Романчук выигрывает турнир Golden Roof Challenge

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук одержала победу на престижном турнире Golden Roof Challenge в Инстбруке (Австрия).

Соревнования особенны тем, что главной ареной их проведения является не арена стадиона, а центр города.

Наша соотечественница показала результат 6,86 метров, что стало лучшим среди всех конкуренток. Серебро завоевала представительница Сан-Томе и Принсипи Агате де Соуза (6,76), а ТОП-3 замкнула еще одна украинка Мария Горелова (6,38).