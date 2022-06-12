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Украинская легкоатлетка рассказала о муже на войне и ответила россиянке Ласицкене
На таких людях держится страна
REUTERS
Украинская легкоатлетка Наталья Кроль рассказала о муже, который ушел на войну с первых дней, и жестко ответила россиянке Марии Ласицкене. Ее слова цитирует Федерация легкой атлетики Украины:
"Мой муж на войне. С 26 февраля… Он нас с дочерью отправил в Польшу, а сам – в окопы. Мы действительно всегда были вместе. Когда я была на соревнованиях, постоянно звонили по телефону друг другу. Сейчас тоже стараемся максимально держать связь, только это не всегда удается делать регулярно.
Очень сложно: папа не видит ребенка, ребенок не видит папу, мы с мужем не видим друг друга. Каждый раз, когда с ним нет связи два-три дня, а потом звонит телефон… Это почти невозможно передать словами.
Заявление Лосицкене? Я просто желаю ей их же "русского мира". Чтобы она прошла через все, через что проходим мы. Тогда она бы понимала, о чем она говорит" – сказала она.
Напомним, что ранее Элина Свитолина
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