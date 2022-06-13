Легкая атлетика
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Сборная Украины назвала состав на шестой этап Бриллиантовой лиги сезона-2022
Поедет четыре спортсмена
фото - Reuters
16 июня состоится шестой этап Бриллиантовой лиги сезона-2022. Украинскую команду на турнире представит четыре легкоатлета.
В беге на 400 метров с барьерами выступит Анна Рыжикова и Виктория Ткачук.
На дистанции 800 метров от нашей сборной будет бежать Ольга Ляхова.
В секторе метания молота выступит 21-летний украинец Михаил Кохан. Вне программы коммерческого турнира пройдут еще 14 дисциплин.
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