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Сборная Украины назвала состав на шестой этап Бриллиантовой лиги сезона-2022

Легкая атлетика
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Поедет четыре спортсмена

Сборная Украины назвала состав на шестой этап Бриллиантовой лиги сезона-2022

фото - Reuters

Новина українською

16 июня состоится шестой этап Бриллиантовой лиги сезона-2022. Украинскую команду на турнире представит четыре легкоатлета.

В беге на 400 метров с барьерами выступит Анна Рыжикова и Виктория Ткачук.

На дистанции 800 метров от нашей сборной будет бежать Ольга Ляхова.

В секторе метания молота выступит 21-летний украинец Михаил Кохан. Вне программы коммерческого турнира пройдут еще 14 дисциплин.

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В статье: Ольга Ляхова Анна Рыжикова Виктория Ткачук
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