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Магучих победила на этапе Бриллиантовой лиги. У украинок – все три медали

Легкая атлетика
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Геращенко – вторая, Левченко – третья, Табашник – шестая

Магучих победила на этапе Бриллиантовой лиги. У украинок – все три медали

Фото: Фокус

UA-Футбол
Новина українською

Украинские легкоатлетки победили на этапе Бриллиантовой лиги в Париже. Украинки взяли все три призовые места на соревнованиях по прыжкам в высоту. Еще одна прыгунья из Украины стала шестой.

Золото завоевала Ярослава Магучих, прыгнув на 201 сантиметр и установив лучший результат сезона по прыжкам на открытом пространстве. Это уже третья подряд победа Ярославы на этапах соревнования.

Серебро взяла Ирина Геращенко, прыгнув на 198 сантиметров. Бронза – у Юлии Левченко и Николы Олислагерс, прыгнувших на 195 сантиметров. Шестой стала Катерина Табашник, также со 195 сантиметрами.

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В статье: Юлия Левченко легкая атлетика Ирина Геращенко Ярослава Магучих Екатерина Табашник Бриллиантовая лига
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