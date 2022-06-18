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Магучих победила на этапе Бриллиантовой лиги. У украинок – все три медали
Геращенко – вторая, Левченко – третья, Табашник – шестая
Фото: Фокус
Украинские легкоатлетки победили на этапе Бриллиантовой лиги в Париже. Украинки взяли все три призовые места на соревнованиях по прыжкам в высоту. Еще одна прыгунья из Украины стала шестой.
Золото завоевала Ярослава Магучих, прыгнув на 201 сантиметр и установив лучший результат сезона по прыжкам на открытом пространстве. Это уже третья подряд победа Ярославы на этапах соревнования.
Серебро взяла Ирина Геращенко, прыгнув на 198 сантиметров. Бронза – у Юлии Левченко и Николы Олислагерс, прыгнувших на 195 сантиметров. Шестой стала Катерина Табашник, также со 195 сантиметрами.
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