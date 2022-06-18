Магучих победила на этапе Бриллиантовой лиги. У украинок – все три медали

Украинские легкоатлетки победили на этапе Бриллиантовой лиги в Париже. Украинки взяли все три призовые места на соревнованиях по прыжкам в высоту. Еще одна прыгунья из Украины стала шестой.

Золото завоевала Ярослава Магучих, прыгнув на 201 сантиметр и установив лучший результат сезона по прыжкам на открытом пространстве. Это уже третья подряд победа Ярославы на этапах соревнования.

Серебро взяла Ирина Геращенко, прыгнув на 198 сантиметров. Бронза – у Юлии Левченко и Николы Олислагерс, прыгнувших на 195 сантиметров. Шестой стала Катерина Табашник, также со 195 сантиметрами.