Ярослава Магучих: Полным ходом идет подготовка к чемпионату мира

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих прокомментировала победу на турнире в чешском Брно, где она показала свой лучший результат в сезоне – 2,03 метра.

Ее слова цитирует НОК Украины: "У нас полным ходом идет подготовка к чемпионату мира. Каждый старт по-своему особенный и важный.

В целом, я довольна своим прыжком на 2.03 м, но, конечно, хочу еще выше!

Через неделю, 30 июня, меня ожидает еще один этап Бриллиантовой лиги в Стокгольме. Готовлюсь и настраиваюсь на победу" – сказала она.