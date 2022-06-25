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Ярослава Магучих: Полным ходом идет подготовка к чемпионату мира
Желаем удачи
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих прокомментировала победу на турнире в чешском Брно, где она показала свой лучший результат в сезоне – 2,03 метра.
Ее слова цитирует НОК Украины: "У нас полным ходом идет подготовка к чемпионату мира. Каждый старт по-своему особенный и важный.
В целом, я довольна своим прыжком на 2.03 м, но, конечно, хочу еще выше!
Через неделю, 30 июня, меня ожидает еще один этап Бриллиантовой лиги в Стокгольме. Готовлюсь и настраиваюсь на победу" – сказала она.
Напомним, что Украина
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