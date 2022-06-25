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Ярослава Магучих: Полным ходом идет подготовка к чемпионату мира

Легкая атлетика
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Желаем удачи

Ярослава Магучих: Полным ходом идет подготовка к чемпионату мира

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих прокомментировала победу на турнире в чешском Брно, где она показала свой лучший результат в сезоне – 2,03 метра.

Ее слова цитирует НОК Украины: "У нас полным ходом идет подготовка к чемпионату мира. Каждый старт по-своему особенный и важный.

В целом, я довольна своим прыжком на 2.03 м, но, конечно, хочу еще выше!

Через неделю, 30 июня, меня ожидает еще один этап Бриллиантовой лиги в Стокгольме. Готовлюсь и настраиваюсь на победу" – сказала она.

Напомним, что Украина не сможет принять волейбольное Евро-2023.

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В статье: Ярослава Магучих
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