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Бех-Романчук доступно объяснила, почему россияне не имеют права выступать на международной арене

Легкая атлетика
(1 голосов)

Надо запретить их везде

Бех-Романчук доступно объяснила, почему россияне не имеют права выступать на международной арене

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук на своей официальной странице в Instagram разместила пост, в котором обратилась к россиянки Ласицкене и другим спортсменам, представляющим страну-агрессора. Наша соотечественница на доступном языке объяснила, почему представители россии не имеют права выступать на международной арене.

Бех-Романчук доступно объяснила, почему россияне не имеют права выступать на международной арене - изображение 1

Напомним, что ранее Ярослава Магучих прокомментировала подготовку к чемпионату мира.

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В статье: Марина Бех-Романчук
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