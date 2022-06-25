Бех-Романчук доступно объяснила, почему россияне не имеют права выступать на международной арене

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук на своей официальной странице в Instagram разместила пост, в котором обратилась к россиянки Ласицкене и другим спортсменам, представляющим страну-агрессора. Наша соотечественница на доступном языке объяснила, почему представители россии не имеют права выступать на международной арене.

Напомним, что ранее Ярослава Магучих прокомментировала подготовку к чемпионату мира.