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Американка Маклафлин установила новый мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами
Историческое достижение
Getty Images/Global Images Ukraine
Американская легкоатлетка Сидни Маклафлин установила новый мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами на состоявшемся в Юджине чемпионате США.
Спортсменка преодолела дистанцию за 51,41 секунды. Предыдущий рекорд мира также принадлежал Маклафлин – на Олимпиаде в Токио она показала результат 51,46 секунды.
Сидни имеет в своем активе четыре самых быстрых забегов в истории на 400 метров с барьерами – 51,41 сек, 51,46 сек, 51,61 сек и 51,90 сек.
Маклафлин – двукратная олимпийская чемпионка.
Напомним, что ранее украинец Романчук
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