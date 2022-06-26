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Американка Маклафлин установила новый мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами

Легкая атлетика
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Историческое достижение

Американка Маклафлин установила новый мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Американская легкоатлетка Сидни Маклафлин установила новый мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами на состоявшемся в Юджине чемпионате США.

Спортсменка преодолела дистанцию ​​за 51,41 секунды. Предыдущий рекорд мира также принадлежал Маклафлин – на Олимпиаде в Токио она показала результат 51,46 секунды.

Сидни имеет в своем активе четыре самых быстрых забегов в истории на 400 метров с барьерами – 51,41 сек, 51,46 сек, 51,61 сек и 51,90 сек.

Маклафлин – двукратная олимпийская чемпионка.

Напомним, что ранее украинец Романчук занял 5 место в заплыве на 1500 метров на ЧМ 2022.

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