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World Athletics выделила более 220 000 долларов в поддержку украинских спортсменов
Некоторые спортсмены уже получили помощь
World Athletics выделила более 220 000 долларов в поддержку украинских спортсменов, проходящих подготовку к планетарному форуму и ЧМ U-20 в Кали (Колумбия).
На сегодняшний день помощь от легкоатлетического Фонда получили 53 украинских спортсмена, 25 тренеров и официальных лиц, а также 18 членов семей, включая детей.
Свой комментарий пресс-службе Федерации по этому поводу дал президент World Athletics Себастьян Коэ:
"Я благодарен и горжусь тем, что наша организация и МОК объединились, чтобы поддержать украинскую федерацию, поскольку они пытаются организовать как можно больше спортсменов в подготовительном процессе и турнирах. Я благодарю всех участников за их поддержку, поскольку эти спортсмены готовятся представлять свою страну, пока идет война".
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