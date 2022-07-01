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World Athletics выделила более 220 000 долларов в поддержку украинских спортсменов

Легкая атлетика
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Некоторые спортсмены уже получили помощь

World Athletics выделила более 220 000 долларов в поддержку украинских спортсменов

Новина українською

World Athletics выделила более 220 000 долларов в поддержку украинских спортсменов, проходящих подготовку к планетарному форуму и ЧМ U-20 в Кали (Колумбия).

На сегодняшний день помощь от легкоатлетического Фонда получили 53 украинских спортсмена, 25 тренеров и официальных лиц, а также 18 членов семей, включая детей.

Свой комментарий пресс-службе Федерации по этому поводу дал президент World Athletics Себастьян Коэ:

"Я благодарен и горжусь тем, что наша организация и МОК объединились, чтобы поддержать украинскую федерацию, поскольку они пытаются организовать как можно больше спортсменов в подготовительном процессе и турнирах. Я благодарю всех участников за их поддержку, поскольку эти спортсмены готовятся представлять свою страну, пока идет война".

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В статье: World Athletics
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Источник:
XSport.ua

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