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Украинец Брудин установил мировой рекорд на юниорском чемпионате Европы по легкой атлетике
В метании молота ему не было равных
Фото: tehnopolis.com.ua
Михаил Брудин завоевал золото на юниорском чемпионате Европы по легкой атлетике U18 и установил лучший результат в истории соревнований (64,51 м).
Предыдущий лучший результат соревнований принадлежал испанцу Ясиэлю Сотеро, который составлял 64,31 м.
Чемпионат Европы U18. Метание диска
1. Михаил Брудин (Украина) 64.51 м
2. Янник Рольвник (Нидерланды) 63.06 м
3. Михай Дамиан Моторка (Румыния) 58.18 м
Состав сборной Украины на ЧМ-2022 по легкой атлетике в Юджине.
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