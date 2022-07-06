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Украинец Брудин установил мировой рекорд на юниорском чемпионате Европы по легкой атлетике

Легкая атлетика
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В метании молота ему не было равных

Украинец Брудин установил мировой рекорд на юниорском чемпионате Европы по легкой атлетике

Фото: tehnopolis.com.ua

Новина українською

Михаил Брудин завоевал золото на юниорском чемпионате Европы по легкой атлетике U18 и установил лучший результат в истории соревнований (64,51 м).

Предыдущий лучший результат соревнований принадлежал испанцу Ясиэлю Сотеро, который составлял 64,31 м.

Чемпионат Европы U18. Метание диска

1. Михаил Брудин (Украина) 64.51 м

2. Янник Рольвник (Нидерланды) 63.06 м

3. Михай Дамиан Моторка (Румыния) 58.18 м

Состав сборной Украины на ЧМ-2022 по легкой атлетике в Юджине.

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В статье: Михаил Брудин
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