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Россиян не допустят к чемпионату мира по легкой атлетике 2022
Соломоново решение
Getty Images/Global Images Ukraine
World Athletics сообщает, что российским спортсменам запретили участвовать в чемпионате мира по легкой атлетике. Он пройдет с 14 по 24 июля в Юджине (США).
Причина этому всем известна – война россии против Украины.
В общей сложности 18 россиян получили нейтральный статус и смогут выступить на международных турнирах, кроме чемпионата мира.
Напомним, что Бриллиантовая лига также запретила россиянам и белорусам выступать на своих соревнованиях.
Напомним, что ранее Украина
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