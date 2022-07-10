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Россиян не допустят к чемпионату мира по легкой атлетике 2022

Легкая атлетика
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Соломоново решение

Россиян не допустят к чемпионату мира по легкой атлетике 2022

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

World Athletics сообщает, что российским спортсменам запретили участвовать в чемпионате мира по легкой атлетике. Он пройдет с 14 по 24 июля в Юджине (США).

Причина этому всем известна – война россии против Украины.

В общей сложности 18 россиян получили нейтральный статус и смогут выступить на международных турнирах, кроме чемпионата мира.

Напомним, что Бриллиантовая лига также запретила россиянам и белорусам выступать на своих соревнованиях.

Напомним, что ранее Украина завоевала 13 наград на Всемирных играх-2022.

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В статье: чемпионат мира по легкой атлетике
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