Россиян не допустят к чемпионату мира по легкой атлетике 2022

World Athletics сообщает, что российским спортсменам запретили участвовать в чемпионате мира по легкой атлетике. Он пройдет с 14 по 24 июля в Юджине (США).

Причина этому всем известна – война россии против Украины.

В общей сложности 18 россиян получили нейтральный статус и смогут выступить на международных турнирах, кроме чемпионата мира.

Напомним, что Бриллиантовая лига также запретила россиянам и белорусам выступать на своих соревнованиях.