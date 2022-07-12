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Сборная Украины по легкой атлетике не будет выступать в смешанной эстафете 4х400 метров

Легкая атлетика
(1 голосов)

Такое решение принял тренерский штаб

Сборная Украины по легкой атлетике не будет выступать в смешанной эстафете 4х400 метров

Новина українською

На чемпионате мира в Юджине (США) сборная Украины по легкой атлетике не будет представлена ​​в смешанной эстафете 4х400 метров.

"Наши ребята элементарно не успели получить визы, потому что не рассчитывали на свое участие. Мы были 17 в рейтинге, а квалифицируется 16 команд.

Кто-то из команд отказался, и нам предложили, но мы уже не успевали. Очень сложен этот вопрос, особенно в условиях военного положения, когда посольство США в Украине не работает.

Спортсмены вынуждены уезжать в другие страны и там договариваться о собеседованиях. А также там ждать документ".

Также украинцы не будут стартовать в мужской эстафете 4х400м. Тренерский штаб решил, что команда будет готовиться к августовскому чемпионату Европы в Мюнхене.

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В статье: сборная Украины по легкой атлетике
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Источник:
XSport.ua

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