Сборная Украины по легкой атлетике не будет выступать в смешанной эстафете 4х400 метров

На чемпионате мира в Юджине (США) сборная Украины по легкой атлетике не будет представлена ​​в смешанной эстафете 4х400 метров.

"Наши ребята элементарно не успели получить визы, потому что не рассчитывали на свое участие. Мы были 17 в рейтинге, а квалифицируется 16 команд.

Кто-то из команд отказался, и нам предложили, но мы уже не успевали. Очень сложен этот вопрос, особенно в условиях военного положения, когда посольство США в Украине не работает.

Спортсмены вынуждены уезжать в другие страны и там договариваться о собеседованиях. А также там ждать документ".

Также украинцы не будут стартовать в мужской эстафете 4х400м. Тренерский штаб решил, что команда будет готовиться к августовскому чемпионату Европы в Мюнхене.