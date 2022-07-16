  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Андрей Проценко впервые в карьере вышел в финал Чемпионата мира
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Андрей Проценко впервые в карьере вышел в финал Чемпионата мира

Легкая атлетика
Обновлено
(1 голосов)

Будем болеть за нашего спортсмена

Андрей Проценко впервые в карьере вышел в финал Чемпионата мира

AP Photo/David J. Phillip

UA-Футбол
Новина українською

Украинский легкоатлет Андрей Проценко сумел квалифицироваться в финал проходящего в эти дни Чемпионата мира-2022 в американском Юджине.

Наш прыгун с первого раза взял четыре высоты: 2,17; 2,21; 2,25; 2,28. Таким образом, он вошел в ТОП 12 лучших и обеспечил себе место в борьбе за медали. Отметим, что 2,28 – лучший результат сезона для Андрея.

Еще один представитель Украины Олег Дорощук остановился на отметке 2,25 и не смог выйти в финал.

Сражение за медали стартует 18 июля, начало в 03:45 по киевскому времени.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Проценко чемпионат мира по легкой атлетике
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде