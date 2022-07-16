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Андрей Проценко впервые в карьере вышел в финал Чемпионата мира
Будем болеть за нашего спортсмена
AP Photo/David J. Phillip
Украинский легкоатлет Андрей Проценко сумел квалифицироваться в финал проходящего в эти дни Чемпионата мира-2022 в американском Юджине.
Наш прыгун с первого раза взял четыре высоты: 2,17; 2,21; 2,25; 2,28. Таким образом, он вошел в ТОП 12 лучших и обеспечил себе место в борьбе за медали. Отметим, что 2,28 – лучший результат сезона для Андрея.
Еще один представитель Украины Олег Дорощук остановился на отметке 2,25 и не смог выйти в финал.
Сражение за медали стартует 18 июля, начало в 03:45 по киевскому времени.
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