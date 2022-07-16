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Расписание выступления украинцев во второй день чемпионата мира-2022 по легкой атлетике

Легкая атлетика
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Расписание выступления украинцев во второй день чемпионата мира-2022 по легкой атлетике

Фото: УНИАН

UA-Футбол
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16 июля стартует второй день чемпионата мира-2022 по легкой атлетике. Вашему вниманию расписание соревнований с участием украинских спортсменов.

20:30. Тройной прыжок женщины. Квалификация (Марина Бех-Романчук)

20:35. Бег на 3000 м с препятствиями, женщины. Предварительные забеги (Наталья Стребкова)

21:10. Прыжки в высоту, женщины. Квалификация (Ярослава Магучих, Ирина Геращенко, Юлия Левченко)

Напомним, что ранее Андрей Проценко вышел в финал чемпионата мира.

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В статье: чемпионат мира по легкой атлетике
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