Легкая атлетика
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Расписание выступления украинцев во второй день чемпионата мира-2022 по легкой атлетике
Будем болеть
Фото: УНИАН
16 июля стартует второй день чемпионата мира-2022 по легкой атлетике. Вашему вниманию расписание соревнований с участием украинских спортсменов.
20:30. Тройной прыжок женщины. Квалификация (Марина Бех-Романчук)
20:35. Бег на 3000 м с препятствиями, женщины. Предварительные забеги (Наталья Стребкова)
21:10. Прыжки в высоту, женщины. Квалификация (Ярослава Магучих, Ирина Геращенко, Юлия Левченко)
Напомним, что ранее Андрей Проценко
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