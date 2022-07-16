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Марина Бех-Романчук готова к главным стартам сезона. Фото
Украинка будет с медалью
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук готовится к старту на чемпионате мира-2022 в Юджине (США). Фото с главного стадиона соревнований наша спортсменка разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Андрей Проценко
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