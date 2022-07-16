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Самая титулованная легкоатлетка мира завершила профессиональную карьеру
Спасибо за отличные выступления
Getty Images/Global Images Ukraine
Самая титулованная легкоатлетка мира, американка Элисон Феликс завершила спортивную карьеру. О таком намерении она объявила уже давно, но официально последний забег совершила в смешанной эстафете на чемпионате мира-2022 в Юджине, где США завоевали бронзовую награду.
На уровне чемпионатов мира у Феликс есть 19 наград (13 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых). На Олимпийских играх она завоевала 11 наград (7 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовую).
Напомним, что ранее Андрей Проценко
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