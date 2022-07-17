Магучих, Геращенко и Бех-Романчук квалифицировались в финал чемпионата мира-2022

Украинки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко вышли в финал чемпионата мира-2022 по легкой атлетике. Наши девушки в дисциплине прижков в высоту показали результат 1,93 м, что позволило им уверенно выйти в стадию борьбы за медали.

Марина Бех-Романчук также квалифицировалась в финал в дисциплине тройной прыжок. Украинка с первой попытки показала результат 14,54 метра (при необходимых 14,40), продемонстрировав второй показатель среди всех девушек. Это первый чемпионат мира в этом виде программы для Марины. Обычно она выступает в прыжках в длину.