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Магучих, Геращенко и Бех-Романчук квалифицировались в финал чемпионата мира-2022

Легкая атлетика
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Будем ожидать медалей

Магучих, Геращенко и Бех-Романчук квалифицировались в финал чемпионата мира-2022

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко вышли в финал чемпионата мира-2022 по легкой атлетике. Наши девушки в дисциплине прижков в высоту показали результат 1,93 м, что позволило им уверенно выйти в стадию борьбы за медали.

Марина Бех-Романчук также квалифицировалась в финал в дисциплине тройной прыжок. Украинка с первой попытки показала результат 14,54 метра (при необходимых 14,40), продемонстрировав второй показатель среди всех девушек. Это первый чемпионат мира в этом виде программы для Марины. Обычно она выступает в прыжках в длину.

Напомним, что ранее Украина завоевала 5 наград на Всемирных играх-2022.

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В статье: чемпионат мира по легкой атлетике Ирина Геращенко Ярослава Магучих Марина Бех-Романчук
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