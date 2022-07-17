Украинец Кохан показал лучший результат сезона в финале чемпионата мира-2022

Украинский легкоатлет, представитель дисциплины метания молота Михаил Кохан занял седьмое место на чемпионате мира в Юджине, США.

Украинец был самым молодым среди 12 финалистов. Во второй попытке наш спортсмен продемонстрировал результат 77,83 м (личный лучший результат сезона), с которым он занял седьмое место.

Отметим, что на чемпионате мира-2019 в Дохе Кохан стал пятым, а на Олимпийских играх в Токио - четвертым.