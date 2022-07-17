Сконцентрирована и расслаблена: Марина Бех-Романчук показала фото из квалификации ЧМ-2022

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук пробилась в финал проходящего на днях чемпионата мира-2022 в Юджине (США). Украинка впервые выступает в тройном прыжке и сразу показала столь высокий результат. Фото из квалификации наша спортсменка разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Украина завоевала еще 5 медалей на Всемирных играх-2022.