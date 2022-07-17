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Сконцентрирована и расслаблена: Марина Бех-Романчук показала фото из квалификации ЧМ-2022

Легкая атлетика
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Поборется за медаль

Сконцентрирована и расслаблена: Марина Бех-Романчук показала фото из квалификации ЧМ-2022

Фото: УНИАН

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук пробилась в финал проходящего на днях чемпионата мира-2022 в Юджине (США). Украинка впервые выступает в тройном прыжке и сразу показала столь высокий результат. Фото из квалификации наша спортсменка разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Украина завоевала еще 5 медалей на Всемирных играх-2022.

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В статье: чемпионат мира по легкой атлетике Марина Бех-Романчук
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