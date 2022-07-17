Легкая атлетика
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Сконцентрирована и расслаблена: Марина Бех-Романчук показала фото из квалификации ЧМ-2022
Поборется за медаль
Фото: УНИАН
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук
Напомним, что ранее Украина
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