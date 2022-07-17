Юлия Левченко: Буду болеть за девушек вовсю. Фото

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко на своей официальной странице в Instagram разместила фото, на котором поддержала своих партнерш по команде Ирину Геращенко и Ярославу Магучих в борьбе за медали чемпионата мира-2022 (сама Юля в финал не квалифицировалась).

Напомним, что Украина завоевала еще 5 наград на Всемирных играх-2022.