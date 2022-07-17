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Юлия Левченко: Буду болеть за девушек вовсю. Фото
Спасибо за выступление
Юлія Левченко, фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка Юлия Левченко на своей официальной странице в Instagram разместила фото, на котором поддержала своих партнерш по команде Ирину Геращенко и Ярославу Магучих в борьбе за медали чемпионата мира-2022 (сама Юля в финал не квалифицировалась).
Напомним, что Украина
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