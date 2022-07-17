Магучих: Моя борьба за Украину продолжается

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих после успешной квалификации на чемпионате мира-2022 прокомментировала свое выступление на главных соревнованиях сезона. Ее слова цитирует Суспільне:

"Я очень рада, что попала в финал, потому что моя борьба за Украину продолжается – я могу и дальше защищать ее на дорожке. Я очень рада и из-за атмосферы этих соревнований – зрители, которые поддерживают каждого атлета, они аплодируют, болеют. Очень круто, когда все так складывается на чемпионате мира. Как говорится: это мой камбек. Потому что я выступала в Дохе в 2019-м, но и сейчас это для меня снова увлекательно.

К сожалению, подготовка была не самой легкой. 24 февраля россия начала полномасштабное вторжение в нашу страну. Тогда вообще никто не думал о тренировках и соревнованиях. Все думали, как жить дальше и что делать. Мы были в Днепре до 6 марта, а потом поехали на чемпионат мира в помещении. Я очень горжусь золотой медалью, которую добыла в борьбе там.

Очень помог мой спонсор Puma, благодарны ему, ведь их команда приняла нас в Германии и помогла с организацией сбора в Турции. А уже перед самым стартом наша команда тренировалась в элитном атлетическом центре Чула-Висти. Мы встретились с организаторами нашего пребывания, это было очень тепло. Большое спасибо им.

Я не смотрю на соперниц. Мое выступление – это всегда я и планка. Стараюсь совершенствовать себя и перепрыгивать саму себя, а не кого-нибудь другого. Потому у нас такая работа с тренером. Я должна улучшать свой уровень" – сказала она.