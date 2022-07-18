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Магучих раскритиковала российских спортсменов

Легкая атлетика
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Украинка возмущена их молчанием

Магучих раскритиковала российских спортсменов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Чемпионка мира Ярослава Магучих в интервью Los Angeles Times рассказала, о ее отношении к россиянам:

"Мы должны сосредоточиться на нашей стране. Мы защищаем нашу страну на треке".

Сейчас в Украине гибнут люди и гибнут дети, и говорить российским атлетам: "Это не мы, это не мы" - это было ужасно. Люди, наше поколение, государства никогда не простят россиянам молчание.

Это очень тяжело сейчас, потому что когда я приезжаю сюда, в Юджине, я читаю эти новости и думаю: "Боже мой, снова, снова обстрелы, снова люди гибнут". И с моим тренером она говорит: "Мы должны забыть об этом". Это трудно для нас, отвергать (эту информацию) во время соревнований, потому что мы должны прыгать, мы должны показывать результаты, но это очень тяжело.

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В статье: Ярослава Магучих
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