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Чемпионат мира-2022. Украинка Рыжикова финишировала восьмой в финале бега на 400 метров
Спасибо за выступление
Анна Рижикова, фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова финишировала восьмой в финале чемпионата мира-2022 в беге на дистанции 400 метров.
Наша спортсменка преодолела круг за 54,93 секунды. Чемпионкой стала представительница США Синди Маклафлин (50,68 с), серебро у спортсменки из Нидерландов Фемке Бол (52,27 с), а ТОП-3 замкнула еще одна американка Далайла Мухаммад (53,13 с).
Напомним, что в активе украинской команды всего две награды мирового первенства – бронза Андрея Проценко и серебро Ярославы Магучих в прыжках в высоту.
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