  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Чемпионат мира-2022. Украинка Рыжикова финишировала восьмой в финале бега на 400 метров
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чемпионат мира-2022. Украинка Рыжикова финишировала восьмой в финале бега на 400 метров

Легкая атлетика
Обновлено
(1 голосов)

Спасибо за выступление

Чемпионат мира-2022. Украинка Рыжикова финишировала восьмой в финале бега на 400 метров

Анна Рижикова, фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова финишировала восьмой в финале чемпионата мира-2022 в беге на дистанции 400 метров.

Наша спортсменка преодолела круг за 54,93 секунды. Чемпионкой стала представительница США Синди Маклафлин (50,68 с), серебро у спортсменки из Нидерландов Фемке Бол (52,27 с), а ТОП-3 замкнула еще одна американка Далайла Мухаммад (53,13 с).

Напомним, что в активе украинской команды всего две награды мирового первенства – бронза Андрея Проценко и серебро Ярославы Магучих в прыжках в высоту.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: чемпионат мира по легкой атлетике Анна Рыжикова
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде