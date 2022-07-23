Чемпионат мира-2022. Украинка Рыжикова финишировала восьмой в финале бега на 400 метров

Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова финишировала восьмой в финале чемпионата мира-2022 в беге на дистанции 400 метров.

Наша спортсменка преодолела круг за 54,93 секунды. Чемпионкой стала представительница США Синди Маклафлин (50,68 с), серебро у спортсменки из Нидерландов Фемке Бол (52,27 с), а ТОП-3 замкнула еще одна американка Далайла Мухаммад (53,13 с).

Напомним, что в активе украинской команды всего две награды мирового первенства – бронза Андрея Проценко и серебро Ярославы Магучих в прыжках в высоту.