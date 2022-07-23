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Чемпионат мира-2022. Украинка Боровская не финишировала в спортивной ходьбе на 35 км

Легкая атлетика
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Чемпионат мира-2022. Украинка Боровская не финишировала в спортивной ходьбе на 35 км

https://gathletics.com.ua

UA-Футбол
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Украинская легкоатлетка Надежда Боровская не финишировала в спортивной ходьбе на дистанции 35 километров на чемпионате мира-2022.

Украинка сошла с дистанции на отметке 21 километр.

Чемпионкой мира стала перуанка Кимберли Гарсия, серебро у представительницы Польши Катержины Здзебло, а ТОП 3 замкнула китаянки Цеян Шэньцзе.

Это первая гонка на 35 километров в истории чемпионатов мира. Она заменила гонку на 50 километров.

Напомним, что ранее украинка Рыжикова финишировала восьмой в финале ЧМ-2022.

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В статье: чемпионат мира по легкой атлетике
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