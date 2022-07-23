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Чемпионат мира-2022. Украинка Боровская не финишировала в спортивной ходьбе на 35 км
Спасибо за борьбу
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Украинская легкоатлетка Надежда Боровская не финишировала в спортивной ходьбе на дистанции 35 километров на чемпионате мира-2022.
Украинка сошла с дистанции на отметке 21 километр.
Чемпионкой мира стала перуанка Кимберли Гарсия, серебро у представительницы Польши Катержины Здзебло, а ТОП 3 замкнула китаянки Цеян Шэньцзе.
Это первая гонка на 35 километров в истории чемпионатов мира. Она заменила гонку на 50 километров.
Напомним, что ранее украинка Рыжикова
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