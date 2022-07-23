Рыжикова прокомментировала провал в финале чемпионата мира-2022

Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова прокомментировала выступление в финале чемпионата мира-2022, где она в забеге на 400 метров заняла 8-ю позицию. Ее слова цитирует Суспільне:

"Всегда хочется большего, показать лучший результат. Но не буду оправдываться, я не из тех, кто сливает и не выполняет свою задачу. Я сражалась, но, к сожалению, сегодня восьмое место. Хотя можно это вообразить совсем по-другому. Я уже говорила, если бы мне в конце февраля или в марте кто-нибудь сказал, что я буду на чемпионате мира и буду в финале, то я бы не поверила. Поэтому с одной стороны это большое достижение – быть в финале с лучшими девушками в мире, а с другой – я внутри себя не то чтобы не прощаю, но я зла на себя, что не смогла быстрее побежать и подняться на высшее место.

Всегда есть две стороны. В середине все равно остается стремление к большему. Я очень горжусь, что я сейчас здесь. За мной стоит очень много людей, которые помогали мне пройти этот путь, и я очень благодарна всем, кто помогал и финансово, и советами, и с передвижением. Многие мне помогали во время тренировок на стадионе, когда я была без тренера. Тренер меня очень поддерживал сначала онлайн, а теперь здесь – на стадионе" – сказала она.