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Марина Бех-Романчук с первой попытки квалифицировалась в финал чемпионата мира-2022
Нужна медаль
Фото: УНИАН
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук квалифицировалась в финал чемпионата мира-2022 в Юджине (США) в дисциплине прыжки в длину.
Наша соотечественница с первой попытки показала результат 6,81 м при необходимых для квалификации 6,75 м.
Финал состоится уже в ночь с 24 на 25 июля в 03:50 по Киеву.
Напомним, что в активе национальной сборной Украины уже две награды чемпионата мира-2022 – серебро Ярославы Магучих и бронза Андрея Проценко в прыжках в высоту.
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