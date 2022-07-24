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Марина Бех-Романчук с первой попытки квалифицировалась в финал чемпионата мира-2022

Легкая атлетика
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Нужна медаль

Марина Бех-Романчук с первой попытки квалифицировалась в финал чемпионата мира-2022

Фото: УНИАН

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук квалифицировалась в финал чемпионата мира-2022 в Юджине (США) в дисциплине прыжки в длину.

Наша соотечественница с первой попытки показала результат 6,81 м при необходимых для квалификации 6,75 м.

Финал состоится уже в ночь с 24 на 25 июля в 03:50 по Киеву.

Напомним, что в активе национальной сборной Украины уже две награды чемпионата мира-2022 – серебро Ярославы Магучих и бронза Андрея Проценко в прыжках в высоту.

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В статье: Марина Бех-Романчук
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