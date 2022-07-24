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Бех-Романчук: Первый шаг сделан, двигаемся дальше

Легкая атлетика
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Удачи в финале

Бех-Романчук: Первый шаг сделан, двигаемся дальше

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук прокомментировала выход в финал чемпионата мира-2022 в прыжках в длину. Ее слова цитирует Суспільне:

"На этом этапе трудно что-либо комментировать. Слава богу, удалось с первой попытки пройти квалификацию. Первый шаг сделан. Двигаемся дальше.

Ветер постоянно гуляет по стадиону. На тройном прыжке была идентичная ситуация: иногда случалось, что порывы со спины резко сменялись порывами в лицо. Здесь было все то же. Однако все мы в одних условиях. Так что каждой нужно подстраиваться, искать кому как удобно. Мне удалось подстроиться под условия.

По самочувствию все хорошо" – сказала она.

Напомним, что ранее украинка Рыжикова финишировала восьмой на ЧМ-2022.

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В статье: Марина Бех-Романчук
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