Бех-Романчук: Первый шаг сделан, двигаемся дальше

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук прокомментировала выход в финал чемпионата мира-2022 в прыжках в длину. Ее слова цитирует Суспільне:

"На этом этапе трудно что-либо комментировать. Слава богу, удалось с первой попытки пройти квалификацию. Первый шаг сделан. Двигаемся дальше.

Ветер постоянно гуляет по стадиону. На тройном прыжке была идентичная ситуация: иногда случалось, что порывы со спины резко сменялись порывами в лицо. Здесь было все то же. Однако все мы в одних условиях. Так что каждой нужно подстраиваться, искать кому как удобно. Мне удалось подстроиться под условия.

По самочувствию все хорошо" – сказала она.