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Бех-Романчук: Первый шаг сделан, двигаемся дальше
Удачи в финале
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук прокомментировала
"На этом этапе трудно что-либо комментировать. Слава богу, удалось с первой попытки пройти квалификацию. Первый шаг сделан. Двигаемся дальше.
Ветер постоянно гуляет по стадиону. На тройном прыжке была идентичная ситуация: иногда случалось, что порывы со спины резко сменялись порывами в лицо. Здесь было все то же. Однако все мы в одних условиях. Так что каждой нужно подстраиваться, искать кому как удобно. Мне удалось подстроиться под условия.
По самочувствию все хорошо" – сказала она.
Напомним, что ранее украинка Рыжикова
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