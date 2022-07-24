Украинки не квалифицировались в финал чемпионата мира в беге 4×400 метров

Сборная Украины в составе Екатерины Карпюк, Анастасии Брызгиной, Виктории Ткачук и Анны Рыжиковой не сумела квалифицироваться в финал чемпионата мира-2022 в женской эстафете 4×400 м.

Наша команда впервые в сезоне выступила по этой дисциплине. Украинки преодолели дистанцию ​​за 3,29,25 мин (пятый результат их полуфинала и девятый в целом).

Для выхода в финал украинкам не хватило 0,14 с.