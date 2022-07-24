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Украинки не квалифицировались в финал чемпионата мира в беге 4×400 метров

Легкая атлетика
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Победы еще впереди

Украинки не квалифицировались в финал чемпионата мира в беге 4×400 метров

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины в составе Екатерины Карпюк, Анастасии Брызгиной, Виктории Ткачук и Анны Рыжиковой не сумела квалифицироваться в финал чемпионата мира-2022 в женской эстафете 4×400 м.

Наша команда впервые в сезоне выступила по этой дисциплине. Украинки преодолели дистанцию ​​за 3,29,25 мин (пятый результат их полуфинала и девятый в целом).

Для выхода в финал украинкам не хватило 0,14 с.

Напомним, что ранее Марина Бех-Романчук квалифицировалась в финал прыжков в длину.

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В статье: чемпионат мира по легкой атлетике
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