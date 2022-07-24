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Украинки не квалифицировались в финал чемпионата мира в беге 4×400 метров
Победы еще впереди
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины в составе Екатерины Карпюк, Анастасии Брызгиной, Виктории Ткачук и Анны Рыжиковой не сумела квалифицироваться в финал чемпионата мира-2022 в женской эстафете 4×400 м.
Наша команда впервые в сезоне выступила по этой дисциплине. Украинки преодолели дистанцию за 3,29,25 мин (пятый результат их полуфинала и девятый в целом).
Для выхода в финал украинкам не хватило 0,14 с.
Напомним, что ранее Марина Бех-Романчук
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