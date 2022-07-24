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Рыжикова прокомментировала поражение в квалификации 4×400 метров
Все еще впереди
Анна Рижикова, фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова прокомментировала
"Я горжусь очень нашей командой. Мы все из разных городов и разных регионов – восток, центр и запад. Мы все разные, и каждая преодолевала свой путь. У каждой были свои преграды, но я рада, что мы смогли собрать команду.
Обычно после забегов мы ищем какие-то ошибки и определяем, кто был лучше, а кто хуже. Но сейчас я хочу сказать, что горжусь каждой, кто был в этой команде. Ошибок не было. Я знаю, что все выложились на максимум и даже больше. Какой результат имеем, такой имеем, но это наш результат.
Я горжусь командой, я горжусь Украиной. И то, что мы сейчас здесь – это уже большое достижение" – сказала она.
Напомним, что ранее Марина Бех-Романчук
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