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Рыжикова прокомментировала поражение в квалификации 4×400 метров

Легкая атлетика
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Рыжикова прокомментировала поражение в квалификации 4×400 метров

Анна Рижикова, фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова прокомментировала невыход нашей команды в финал чемпионата мира-2022 в дисциплине 4×400 метров. Ее слова цитирует Суспільне:

"Я горжусь очень нашей командой. Мы все из разных городов и разных регионов – восток, центр и запад. Мы все разные, и каждая преодолевала свой путь. У каждой были свои преграды, но я рада, что мы смогли собрать команду.

Обычно после забегов мы ищем какие-то ошибки и определяем, кто был лучше, а кто хуже. Но сейчас я хочу сказать, что горжусь каждой, кто был в этой команде. Ошибок не было. Я знаю, что все выложились на максимум и даже больше. Какой результат имеем, такой имеем, но это наш результат.

Я горжусь командой, я горжусь Украиной. И то, что мы сейчас здесь – это уже большое достижение" – сказала она.

Напомним, что ранее Марина Бех-Романчук прокомментировала выход в финал ЧМ-2022.

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В статье: Анна Рыжикова
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