Виктория Ткачук: Физическое состояние на низком уровне

Украинская легкоатлетка Виктория Ткачук прокомментировала невыход в финал чемпионата мира-2022 в дисциплине эстафета 4×400 метров. Ее слова цитирует Суспільне:

"Эстафета – это более эмоциональная дисциплина. Уже физическое состояние на низком уровне, но друг друга поддерживаем, и это придает силу. Многие могут пробежать в эстафете даже быстрее своего личного рекорда, потому что это заряд энергии.

Особенно в этом году, когда вся Украина и весь мир поддерживают. Это было заметно по тому, как поддерживают зрители с трибун не только команду США, но и нас. Очень приятно, и это придает силы" – сказала она.