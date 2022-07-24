Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Виктория Ткачук: Физическое состояние на низком уровне
Медали будут, главное работать
Украинская легкоатлетка Виктория Ткачук прокомментировала
"Эстафета – это более эмоциональная дисциплина. Уже физическое состояние на низком уровне, но друг друга поддерживаем, и это придает силу. Многие могут пробежать в эстафете даже быстрее своего личного рекорда, потому что это заряд энергии.
Особенно в этом году, когда вся Украина и весь мир поддерживают. Это было заметно по тому, как поддерживают зрители с трибун не только команду США, но и нас. Очень приятно, и это придает силы" – сказала она.
Напомним, что ранее Анна Рыжикова
Популярное сейчас
- Зинченко перешел в Арсенал, Левандовский уже в Барсе. Все топ-трансферы Европы летом-2022
- Дебют Зинченко, новый клуб Ракицкого, заявление Неймара. Главные новости за 23 июля
- ТМ. Арсенал - Челси 4:0. Хороший тайм Зинченко, доминирование канониров
- Рыжикова прокомментировала поражение в квалификации 4×400 метров
- Красотка дня. Секс-символ футбольной журналистики побывала на тренировке Реала. ФОТО
- Свадьба на фоне руин: винничанка поделились фото из разрушенного русской ракетой дома