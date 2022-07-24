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Виктория Ткачук: Физическое состояние на низком уровне

Легкая атлетика
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Медали будут, главное работать

Виктория Ткачук: Физическое состояние на низком уровне

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Виктория Ткачук прокомментировала невыход в финал чемпионата мира-2022 в дисциплине эстафета 4×400 метров. Ее слова цитирует Суспільне:

"Эстафета – это более эмоциональная дисциплина. Уже физическое состояние на низком уровне, но друг друга поддерживаем, и это придает силу. Многие могут пробежать в эстафете даже быстрее своего личного рекорда, потому что это заряд энергии.

Особенно в этом году, когда вся Украина и весь мир поддерживают. Это было заметно по тому, как поддерживают зрители с трибун не только команду США, но и нас. Очень приятно, и это придает силы" – сказала она.

Напомним, что ранее Анна Рыжикова прокомментировала результат квалификации.

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В статье: Виктория Ткачук
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