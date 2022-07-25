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Дюплантис снова обновил мировой рекорд в прыжках с шестом
Бубка? Нет, не слышали
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Шведский легкоатлет Арман Дюплантис в очередной раз обновил мировой рекорд в прыжках с шестом.
На проходящем в эти дни в Орегоне (США) чемпионате мира по легкой атлетике швед прыгнул на 6.21 м.
Отметим, что для Дюплантиса это не первый мировой рекорд. В 2020 году Дюплантис прыжком на 6.17 м установил новый рекорд, после этого он его уже четыре раза улучшал.
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