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Дюплантис снова обновил мировой рекорд в прыжках с шестом

Легкая атлетика
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Бубка? Нет, не слышали

Дюплантис снова обновил мировой рекорд в прыжках с шестом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис в очередной раз обновил мировой рекорд в прыжках с шестом.

На проходящем в эти дни в Орегоне (США) чемпионате мира по легкой атлетике швед прыгнул на 6.21 м.

Отметим, что для Дюплантиса это не первый мировой рекорд. В 2020 году Дюплантис прыжком на 6.17 м установил новый рекорд, после этого он его уже четыре раза улучшал.

Ранее мы сообщали, что украинка Ярослава Магучих финишировала второй на ЧМ-2022 в прыжках в высоту.

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В статье: чемпионат мира по легкой атлетике Арманд Дюплантис
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