Дюплантис снова обновил мировой рекорд в прыжках с шестом

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис в очередной раз обновил мировой рекорд в прыжках с шестом.

На проходящем в эти дни в Орегоне (США) чемпионате мира по легкой атлетике швед прыгнул на 6.21 м.

Отметим, что для Дюплантиса это не первый мировой рекорд. В 2020 году Дюплантис прыжком на 6.17 м установил новый рекорд, после этого он его уже четыре раза улучшал.