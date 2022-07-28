Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Два украинских спортсмена претендуют на награду Fair Play
Лучший определится по итогам голосования болельщиков и жюри
Фото: Фокус
Серебряная призерка чемпионата мира-2022 Ярослава Магучих и обладатель бронзы ЧМ-2022 Андрей Проценко претендуют на награду от World Athletics.
"Украинские прыгуны в высоту Ярослава Магучих и Андрей Проценко продемонстрировали невероятную силу и устойчивость, сумев получить серебряную и бронзовую медали соответственно, несмотря на огромные трудности, с которыми они столкнулись из-за нынешней ситуации в Украине".
Победителя изберут путем голосования болельщиков и жюри. Его наградят на церемонии World Athletics Awards в Монако.
Популярное сейчас
- Покромсали артиллерию. Генштаб обновил данные о потерях россиян в войне с Украиной
- Все решил скандальный мяч. Видео голов и обзор матча АИК - Ворскла 2:0
- Разрушена многоэтажка: россияне ударили по громадам в Днепропетровской и Харьковской областях
- Дюплантис снова обновил мировой рекорд в прыжках с шестом
- Красотка дня. Украинская Анжелина Джоли защищает нашу страну в рядах ВСУ. ФОТО
- Байрактар начинает ревновать. HIMARS тоже стал героем песни. ВИДЕО