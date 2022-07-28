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Два украинских спортсмена претендуют на награду Fair Play

Легкая атлетика
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Лучший определится по итогам голосования болельщиков и жюри

Два украинских спортсмена претендуют на награду Fair Play

Фото: Фокус

Новина українською

Серебряная призерка чемпионата мира-2022 Ярослава Магучих и обладатель бронзы ЧМ-2022 Андрей Проценко претендуют на награду от World Athletics.

"Украинские прыгуны в высоту Ярослава Магучих и Андрей Проценко продемонстрировали невероятную силу и устойчивость, сумев получить серебряную и бронзовую медали соответственно, несмотря на огромные трудности, с которыми они столкнулись из-за нынешней ситуации в Украине".

Победителя изберут путем голосования болельщиков и жюри. Его наградят на церемонии World Athletics Awards в Монако.

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В статье: Ярослава Магучих
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