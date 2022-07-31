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Магучих о Ласицкене: Она написала, что очень волнуется за нас, но легче что-то не стало
Лучше поздно чем никогда
Getty Images/Global Images Ukraine/ Автор - Michael Steele
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих прокомментировала свои отношения с российскими спортсменами. Слова украинки цитирует Прямой FM:
"Мне никто не написал из тех, с кем я общалась. Девочкам тоже. В то же время те, с кем я не общалась, и кого я даже не знала, после того, как я выставила пост и некоторые со стороны начали: "Что ты выставляешь? Для чего это делать? Ты ничего не понимаешь. Это не наша проблема".
Возможно, я ничего не понимаю, но в моей стране началась война, я должна уехать, чтобы быть в безопасности и продолжать тренировки, чтобы показывать результаты.
Как видим, большинство спортсменов это поддерживают, поскольку мы видим и митинги с участием спортсменов. Обидно тогда было.
Три месяца прошло и Мария Ласицкене написала письмо Томасу Баху, но она написала только о том, что она не выступает. Мне она ничего не писала.
После чемпионата мира в Юджине она мне написала. Но, знаете ли, это уже после таких моих интервью. Я всем рассказываю об Украине, об отношениях и здесь она мне написала.
Она написала, что, конечно, очень беспокоится за нас и за эту ситуацию. Но знаете, легче не стало.
Прошло уже 5 месяцев войны. Какой может быть разговор?" – сказала она.
Напомним, что ранее Марта Костюк и Гаэль Монфис
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