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Магучих о Ласицкене: Она написала, что очень волнуется за нас, но легче что-то не стало

Легкая атлетика
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Магучих о Ласицкене: Она написала, что очень волнуется за нас, но легче что-то не стало

Getty Images/Global Images Ukraine/ Автор - Michael Steele

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих прокомментировала свои отношения с российскими спортсменами. Слова украинки цитирует Прямой FM:

"Мне никто не написал из тех, с кем я общалась. Девочкам тоже. В то же время те, с кем я не общалась, и кого я даже не знала, после того, как я выставила пост и некоторые со стороны начали: "Что ты выставляешь? Для чего это делать? Ты ничего не понимаешь. Это не наша проблема".

Возможно, я ничего не понимаю, но в моей стране началась война, я должна уехать, чтобы быть в безопасности и продолжать тренировки, чтобы показывать результаты.

Как видим, большинство спортсменов это поддерживают, поскольку мы видим и митинги с участием спортсменов. Обидно тогда было.

Три месяца прошло и Мария Ласицкене написала письмо Томасу Баху, но она написала только о том, что она не выступает. Мне она ничего не писала.

После чемпионата мира в Юджине она мне написала. Но, знаете ли, это уже после таких моих интервью. Я всем рассказываю об Украине, об отношениях и здесь она мне написала.

Она написала, что, конечно, очень беспокоится за нас и за эту ситуацию. Но знаете, легче не стало.

Прошло уже 5 месяцев войны. Какой может быть разговор?" – сказала она.

Напомним, что ранее Марта Костюк и Гаэль Монфис провели совместную тренировку.

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В статье: Ярослава Магучих Мария Ласицкене
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