Магучих: У нас нет ничего общего с рашистами

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих, кратко прокомментировала возможность мирного сожительства с россиянами в будущем. Ее слова цитирует Прямой FM:

"На самом деле, думаю, рано или поздно мы бы все равно поняли, что надо заканчивать все отношения с россией, с беларусью. Жили бы, развивались.

Но сейчас так сложилось. Наверное, не было бы эмоциональной травмы у людей. Однако я всегда говорю, что мы сильные. И мы очень разные с россиянами, мы не имеем ничего общего с рашистами" – сказала она.