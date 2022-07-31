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Магучих: У нас нет ничего общего с рашистами
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Фото: Фокус
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих, кратко прокомментировала возможность мирного сожительства с россиянами в будущем. Ее слова цитирует Прямой FM:
"На самом деле, думаю, рано или поздно мы бы все равно поняли, что надо заканчивать все отношения с россией, с беларусью. Жили бы, развивались.
Но сейчас так сложилось. Наверное, не было бы эмоциональной травмы у людей. Однако я всегда говорю, что мы сильные. И мы очень разные с россиянами, мы не имеем ничего общего с рашистами" – сказала она.
Напомним, что ранее Магучих
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