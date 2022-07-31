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Магучих: У нас нет ничего общего с рашистами

Легкая атлетика
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Магучих: У нас нет ничего общего с рашистами

Фото: Фокус

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих, кратко прокомментировала возможность мирного сожительства с россиянами в будущем. Ее слова цитирует Прямой FM:

"На самом деле, думаю, рано или поздно мы бы все равно поняли, что надо заканчивать все отношения с россией, с беларусью. Жили бы, развивались.

Но сейчас так сложилось. Наверное, не было бы эмоциональной травмы у людей. Однако я всегда говорю, что мы сильные. И мы очень разные с россиянами, мы не имеем ничего общего с рашистами" – сказала она.

Напомним, что ранее Магучих рассказала о переписке из Ласицкене.

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В статье: Ярослава Магучих
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