Саладуха об иностранных спортсменах: Просили отдать свои земли, потому что у них цены растут

Украинская легкоатлетка, народный депутат Ольга Саладуха рассказала о выступлении нашей сборной на чемпионате мира в Юджине (США). Ее слова цитирует UA:Перший:

"Некоторые спортсмены подходили к нам и говорили: Вы утомили. Отдайте свои земли, потому что из-за вашей войны у нас растут цены". Было такое чувство, что мы в чем-то виноваты, что война в нашей стране.

Хочу поздравить наших медалистов, победителей. Общаемся, кто что хочет, спрашивает меня как опытную спортсменку, и я охотно все рассказываю.

Болею действительно. Вспоминаю, как для спортсмена вообще, тем более сейчас, показывать наше могущество, наше мощное, сильное государство. Это очень круто", – рассказала она.