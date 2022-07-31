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Саладуха об иностранных спортсменах: Просили отдать свои земли, потому что у них цены растут
А у нас люди гибнут
instagram.com/olga_saladukha
Украинская легкоатлетка, народный депутат Ольга Саладуха рассказала о выступлении нашей сборной на чемпионате мира в Юджине (США). Ее слова цитирует UA:Перший:
"Некоторые спортсмены подходили к нам и говорили: Вы утомили. Отдайте свои земли, потому что из-за вашей войны у нас растут цены". Было такое чувство, что мы в чем-то виноваты, что война в нашей стране.
Хочу поздравить наших медалистов, победителей. Общаемся, кто что хочет, спрашивает меня как опытную спортсменку, и я охотно все рассказываю.
Болею действительно. Вспоминаю, как для спортсмена вообще, тем более сейчас, показывать наше могущество, наше мощное, сильное государство. Это очень круто", – рассказала она.
Напомним, ранее Ярослава Магучих
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