  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Марина Бех-Романчук показала новую татуировку
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марина Бех-Романчук показала новую татуировку

Легкая атлетика
(1 голосов)

Спортсменка сделала её после Олимпийских игр

Марина Бех-Романчук показала новую татуировку

Новина українською

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала татуировку, которую она сделала после Олимпийских игр в Токио.

"Детали", – подписала снимок украинская легкоатлетка.

Стоит отметить, что рисунок на теле спортсменки выполнен в виде Олимпийских колец, видимо, он символизирует величайшую мечту в спортивной карьере Марины.

Марина Бех-Романчук показала новую татуировку - изображение 1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марина Бех-Романчук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде