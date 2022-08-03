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Марина Бех-Романчук показала новую татуировку
Спортсменка сделала её после Олимпийских игр
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала татуировку, которую она сделала после Олимпийских игр в Токио.
"Детали", – подписала снимок украинская легкоатлетка.
Стоит отметить, что рисунок на теле спортсменки выполнен в виде Олимпийских колец, видимо, он символизирует величайшую мечту в спортивной карьере Марины.
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