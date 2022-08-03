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Украинские легкоатлеты добыли четыре медали на турнире в Италии
Отличные результаты
На турнире XXV Meeting Internazionale Città di Nembro, проходящем в итальянском Нембро украинские легкоатлеты завоевали сразу четыре медали.
Золотую медаль Украине принесла Екатерина Климюк (400м), которая показала результат 53,03 с.
Остальные медали украинцы завоевали в прыжках в длину. В соревнованиях среди женщин на пьедестал поднялись сразу две представительницы Украины.
Обладательницей серебряной медали стала Ольга Корсун с результатом 6.37 м., а бронзовой Мария Горелова (6.19 м.).
В мужских прыжках в длину серебряную награду завоевал Сергей Никифоров, с результатом 7.96 м.
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