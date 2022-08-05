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Ольга Саладуха отреагировала на отсутствие подписи Украины в документе об отстранении россии и беларуси
Украинская спортсменка высказалась публично
instagram.com/olga_saladukha
Украинская легкоатлетка и народная депутат Ольга Саладуха отреагировала на то, что Украины нет среди подписантов призыва отстранить россиян и белорусов от международных спортивных организаций.
"В СМИ появились списки подписантов совместной декларации стран Европы и мира, которые призвали устранить всех россиян и белорусов из руководящих органов международных спортивных организаций и приостановить членство России и Беларуси в международных федерациях.
Декларацию подписали 35 стран, из них 25 государств Евросоюза, Великобритания, Норвегия США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония и другие.
Но не Украина? Подписи министра молодежи и спорта под этим документом нет.
Это при том, что мы – спортсмены – с первого дня после вторжения просто кричали о необходимости столь решительных шагов.
Это при том, что тысячи спортсменов сегодня защищают Украину от агрессора и гибнут на фронте и в тылу.
Это при том, что россияне безумными темпами разрушают нашу спортивную инфраструктуру.
Что еще должно произойти, чтобы профильный министр присоединил свой голос к совершенно справедливому требованию – изолировать спорт россии и беларуси?
Думаю, Министерству нужно объяснить украинцам, почему так произошло. Возможно, есть какие-то веские причины, которые не позволили ему присоединиться к декларации. Украинцы должны это знать, иначе такая инертность выглядит мягко говоря очень странной, учитывая реалии кровопролитной войны», - написала Саладуха.
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