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Украинец Фельфнер – чемпион мира по метанию копья U-20
Историческое достижение
European Athletics
Украинец Артур Фельфнер стал чемпионом мира U-20 по легкой атлетике в дисциплине метания копья.
Наш соотечественник показал результат 79,36 м в пятой попытке, что позволило ему безальтернативно забрать золото.
Это первая медаль для Украины на чемпионате мира U-20. Мировое первенство завершается уже сегодня, 6 августа.
Чемпионат мира по легкой атлетике U-20
Когда (Колумбия)
1–6 августа 2022
Метание копья
Мужчины
1. Артур Фельфнер (Украина) – 79.36 м
2. Макс Дэннинг (Германия) – 77.24 м
3. Кейшон Страчан (Багамы) – 72.95 м
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