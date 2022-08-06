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Украинец Фельфнер – чемпион мира по метанию копья U-20

Легкая атлетика
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Историческое достижение

Украинец Фельфнер – чемпион мира по метанию копья U-20

European Athletics

UA-Футбол
Новина українською

Украинец Артур Фельфнер стал чемпионом мира U-20 по легкой атлетике в дисциплине метания копья.

Наш соотечественник показал результат 79,36 м в пятой попытке, что позволило ему безальтернативно забрать золото.

Это первая медаль для Украины на чемпионате мира U-20. Мировое первенство завершается уже сегодня, 6 августа.

Чемпионат мира по легкой атлетике U-20

Когда (Колумбия)

1–6 августа 2022

Метание копья

Мужчины

1. Артур Фельфнер (Украина) – 79.36 м

2. Макс Дэннинг (Германия) – 77.24 м

3. Кейшон Страчан (Багамы) – 72.95 м

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