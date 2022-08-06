Марина Бех-Романчук готовится к соревнованиям в солнечной Калифорнии. Фото

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук насладилась отдыхом на пляже солнечной Калифорнии. Сделала это она в перерывах между подготовкой к соревнованиям. Соответствующее фото наша спортсменка разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Марта Костюк поделилась субботним фото.