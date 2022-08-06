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Марина Бех-Романчук готовится к соревнованиям в солнечной Калифорнии. Фото
Отдых в перемешке с работой
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук насладилась отдыхом на пляже солнечной Калифорнии. Сделала это она в перерывах между подготовкой к соревнованиям. Соответствующее фото наша спортсменка разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Марта Костюк
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