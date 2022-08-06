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Марина Бех-Романчук готовится к соревнованиям в солнечной Калифорнии. Фото

Легкая атлетика
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Отдых в перемешке с работой

Марина Бех-Романчук готовится к соревнованиям в солнечной Калифорнии. Фото

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук насладилась отдыхом на пляже солнечной Калифорнии. Сделала это она в перерывах между подготовкой к соревнованиям. Соответствующее фото наша спортсменка разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Марта Костюк поделилась субботним фото.

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В статье: Марина Бех-Романчук
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