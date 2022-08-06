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Ласицкене боится написать Юлии Левченко
Ибо может быть посланной…
Getty Images/Global Images Ukraine
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене заявила, что не собирается писать своим украинским коллегам, потому что боится.
- Вы еще будете что-то писать украинским спортсменкам, если для вас это так важно? Сейчас вы ожидаете от них ответа?
- Если они мне что-нибудь напишут, конечно, я отвечу. Я очень хочу написать Юле Левченко, но пока боюсь. В том комментарии, которое она оставила под моим письмом Баху, она сказала, что, оказывается, они общались со мной, несмотря на то, что это могло повлиять на их репутацию. У меня в этом плане есть другой подход к жизни. Ты ведь общаешься или дружишь с людьми, которые тебе близки, с кем тебе приятно, кто тебе симпатичен. И за них переживаешь. И не делишь друзей ни по национальности, ни по гражданству.
- Почему на этот момент ей не ответили?
- Я тот комментарий прочла далеко не сразу, иначе тогда бы и ответила. Но я настолько была в своих страхах, что давно ушла из Instagram. И не захожу туда, чтобы не возвращаться в эти эмоции. Только недавно прочла полностью комментарий Юли, и он меня сильно, скажем так, "вынес".
Напомним, что Ласицкене является доверенным лицом российского фашиста-диктатора путина.
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