Сразу две украинки взяли медали на этапе Бриллиантовой лиги в Хожуве, Польша

Завершился девятый этап "Бриллиантовой лиги", проходивший в польском городе Хожув. В соревнованиях приняли участие четыре украинских спортсменки: Ярослава Магучих, Катерина Табашник, Ирина Геращенко и Юлия Левченко.

Магучих заняла второе место в соревновании, Табашник – третье, Геращенко – шестое, а Левченко – девятое. Благодаря двум призовым местам, у Украины уже восемь различных медалей в этом сезоне "Бриллиантовой лиги".

Прыжки в высоту

1. Сафина Садуллаева (Узбекистан) - 192 см

2. Ярослава Магучих (Украина) - 192

3. Екатерина Табашник (Украина) - 188

4. Мария Юкович (Черногория) - 188

5. Елена Валлортигара (Италия) - 188

6. Ирина Геращенко (Украина) - 188

7. Надежда Дубовицкая (Казахстан) - 188

8. Рэйчел МакКой (США) - 184

9. Юлия Левченко (Украина) – 184