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Сразу две украинки взяли медали на этапе Бриллиантовой лиги в Хожуве, Польша
Магучих – вторая, Табашник – третья
Фото: Диалог
Завершился девятый этап "Бриллиантовой лиги", проходивший в польском городе Хожув. В соревнованиях приняли участие четыре украинских спортсменки: Ярослава Магучих, Катерина Табашник, Ирина Геращенко и Юлия Левченко.
Магучих заняла второе место в соревновании, Табашник – третье, Геращенко – шестое, а Левченко – девятое. Благодаря двум призовым местам, у Украины уже восемь различных медалей в этом сезоне "Бриллиантовой лиги".
Прыжки в высоту
1. Сафина Садуллаева (Узбекистан) - 192 см
2. Ярослава Магучих (Украина) - 192
3. Екатерина Табашник (Украина) - 188
4. Мария Юкович (Черногория) - 188
5. Елена Валлортигара (Италия) - 188
6. Ирина Геращенко (Украина) - 188
7. Надежда Дубовицкая (Казахстан) - 188
8. Рэйчел МакКой (США) - 184
9. Юлия Левченко (Украина) – 184
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