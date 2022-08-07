Украинец Брудин берет бронзу в метании диска на чемпионате мира U-20

Украинец Михаил Брудин стал бронзовым призером чемпионата мира по легкой атлетике U-20 в дисциплине метания диска.

Наш соотечественник показал результат 63.30 м, что позволило ему стать третьим. Победителем и серебряным призером соревнований стали представители Германии.

Отметим, что в квалификации он смог бросить диск на 61,47 м. Украинец дважды за два дня смог превзойти собственный рекорд.