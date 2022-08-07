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Украинец Брудин берет бронзу в метании диска на чемпионате мира U-20
Отличный результат
World Athletics
Украинец Михаил Брудин стал бронзовым призером чемпионата мира по легкой атлетике U-20 в дисциплине метания диска.
Наш соотечественник показал результат 63.30 м, что позволило ему стать третьим. Победителем и серебряным призером соревнований стали представители Германии.
Отметим, что в квалификации он смог бросить диск на 61,47 м. Украинец дважды за два дня смог превзойти собственный рекорд.
Напомним, ранее украинец Фельфнер
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