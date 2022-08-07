  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Украинец Брудин берет бронзу в метании диска на чемпионате мира U-20
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинец Брудин берет бронзу в метании диска на чемпионате мира U-20

Легкая атлетика
Обновлено
(1 голосов)

Отличный результат

Украинец Брудин берет бронзу в метании диска на чемпионате мира U-20

World Athletics

UA-Футбол
Новина українською

Украинец Михаил Брудин стал бронзовым призером чемпионата мира по легкой атлетике U-20 в дисциплине метания диска.

Наш соотечественник показал результат 63.30 м, что позволило ему стать третьим. Победителем и серебряным призером соревнований стали представители Германии.

Отметим, что в квалификации он смог бросить диск на 61,47 м. Украинец дважды за два дня смог превзойти собственный рекорд.

Напомним, ранее украинец Фельфнер выиграл золото на чемпионате мира U-20.

Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде