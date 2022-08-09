Сборная Украины по легкой атлетике пропустит женскую эстафету на ЧЕ-2022

Алексей Сердюченко, исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины по легкой атлетике, сообщил, что наша команда не будет участвовать в женской эстафете 4х400 м на чемпионате Европы-2022.

"Программа соревнований чемпионата Европы не позволяет принять участие в эстафете 4х400 м нашим девушкам-лидерам команды, которые будут бежать личный вид – 400 м с барьерами. А без них ожидать удачного выступления команды и высокого результата , учитывая результаты всех других девушек в этом сезоне, никак невозможно на данном этапе. Поэтому было решено не выставлять эстафету 4х400 м среди женщин".

Напомним, что турнир пройдет с 15 по 21 августа.