Легкая атлетика
Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марина Бех-Романчук: Мы готовы отправляться на Чемпионат Европы. Фото
Удачи на соревнованиях
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук завершила подготовку к чемпионату Европы-2022. Соответствующее фото наша спортсменка разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее украинские фигуристы Назарова и Никитин
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Брентфорд - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 13.08.2022
- Игрок клуба Первой лиги приостановил свою карьеру и ушел в ВСУ
- россия мобилизует свой ОПК для длительной войны с Украиной, - ISW
- Сборная Украины по легкой атлетике пропустит женскую эстафету на ЧЕ-2022
- Красотка дня. Сногсшибательная модель, с которой проводит отпуск Карим Бензема. ФОТО
- Роскошная жена аргентинской звезды купается топлес во время отдыха на Ибице. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти