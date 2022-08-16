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Марина Бех-Романчук вышла в финал мультиспортивного чемпионата Европы в прыжках в длину
Украинка снова берет верх
Фото: УНИАН
Легкоатлетка Марина Бех-Романчук вышла в финал мультиспортивного чемпионата Европы в прыжках в длину.
Украинка выполнила квалификационную норму (6,75 м) вместе с Малайкой Михамбо и Милицей Гардашевич. Отметим, что лучший скачок в сезоне – 6,87 м – украинка выполнила в последней попытке.
Напомним, что ранее Даниил Болдырев взял золотое ЧЕ-2022 в скалолазании на скорость.
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