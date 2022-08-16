Легкоатлетка Марина Бех-Романчук вышла в финал мультиспортивного чемпионата Европы в прыжках в длину.

Украинка выполнила квалификационную норму (6,75 м) вместе с Малайкой Михамбо и Милицей Гардашевич. Отметим, что лучший скачок в сезоне – 6,87 м – украинка выполнила в последней попытке.

Напомним, что ранее Даниил Болдырев взял золотое ЧЕ-2022 в скалолазании на скорость.