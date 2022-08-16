  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Марина Бех-Романчук вышла в финал мультиспортивного чемпионата Европы в прыжках в длину
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марина Бех-Романчук вышла в финал мультиспортивного чемпионата Европы в прыжках в длину

Легкая атлетика
(1 голосов)

Украинка снова берет верх

Марина Бех-Романчук вышла в финал мультиспортивного чемпионата Европы в прыжках в длину

Фото: УНИАН

Новина українською

Легкоатлетка Марина Бех-Романчук вышла в финал мультиспортивного чемпионата Европы в прыжках в длину.

Украинка выполнила квалификационную норму (6,75 м) вместе с Малайкой Михамбо и Милицей Гардашевич. Отметим, что лучший скачок в сезоне – 6,87 м – украинка выполнила в последней попытке.

Напомним, что ранее Даниил Болдырев взял золотое ЧЕ-2022 в скалолазании на скорость.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марина Бех-Романчук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде